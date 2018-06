Une lettre ouverte à la Présidence d'Air France

La décision du conseil d'administration pour la nomination du nouveau PDG du groupe Air France KLM devrait intervenir mardi ou mercredi. Auraient-ils des doutes ? Alors que le nom de Philippe Capron, actuel directeur financier de Veolia, circule avec insistance, 2 pilotes français membres du SNPL (Ericv Derivry, Philippe Raffin) et 2 syndicalistes néerlandais (Robert Swankhuizen, NVLT, et Steveb Verhagen VNV et Spaak) signent avec le pilote Bernard Pédamon (membre du conseil d'administration d'AF KLM) une lettre ouverte aux dirigeants de la compagnie pour demander la nomination d'une personne " indépendante des autorités ", " capables de porter les réformes indispensables et de mettre ces autorités face à leurs responabilités s pour restaurer la compétitivité du groupe.



Les signataires soulignent que la concurrence est aujourd'hui " féroce " mais aussi parfois " faussée " dans un environnement gérée par des " politiciens et des décideurs bureaucratiques sans vision ou à court terme sur la politique fiscale ou les infrastructures liées à l'aviation ". Ils disent croire "fermement" que le capital humain est d'une importance primordiale pour une compagnie aérienne, et affirment que le groupe a " besoin d'un leader charismatique, compétent, fort et indépendant... Il ou elle devrait être opérationnel dès que possible . Autrement dit, il faut selon eux un connaisseur de l'aérien pour mener vite, très vite le groupe dans un environnement dégradé.... " Nous avons besoin d'un PDG ayant des connaissances et des connaissances dans le domaine du transport aérien et qui sait comment faire face aux perturbations réelles ".



Le lettre ouverte (en anglais) est en PDF ci dessous