ANA supprime 176 vols domestiques supplémentaires

All Nippon Airways (ANA) a annulé 176 vols domestiques supplémentaires entre ce vendredi 13 et le 23 juillet dans le cadre de l'inspection des moteurs de ses B787. La compagnie a supprimé principalement des liaisons entre les grandes villes japonaises comme Tokyo, Fukuoka, Osaka et Hiroshima car elles bénéficient d'une offre de transports importante (autres compagnies, trains...).Le transporteur avait déjà été obligé d'annuler 113 liaisons intérieures entre les 6 et 12 juillet à cause des contrôles à réaliser sur les réacteurs Trent 1000 des Dreamliner.D'autres annulations pourraient être annoncées au cours des prochains jours.