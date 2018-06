AccorHotels : Sebastien Bazin minimise son intérêt pour Air France

Investir n’est pas la seule solution pour trouver un partenariat solide entre deux entreprises qui travaillent dans des univers proches

La seule raison pour laquelle nous poursuivons le dialogue est que je veux un partenariat plus profond pour les initiatives numériques, le programme de fidélisation et le marketing en ligne

Nous n'avons encore pris aucune décision…Nous évaluons toujours la faisabilité, les conditions et les termes

s’est transformé en affaire d’état

ne sera pas le sauveur de la compagnie aérienne franco néerlandaise

Pour Sébastien Bazin, "", ce qui ressemble fort à du rétro-pédalage après l'annonce d'un intérêt du groupe pour le capital d'Air France. Le patron du groupe hôtellier va plus loin. Dans des propos cités par Bloomberg, il précise : "".Toujours selon Bloomberg, si AccorHotels confirme avoir engagé des discussions sur un partenariat, Sébastien Bazin est clair : "." Pour mémoire, l’État ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de cette annonce, ni même sur un début éventuel de calendrier de cession. Officiellement, la décision de vendre n’a pas encore été prise. Mais la Bourse a fortement réagi, relevant l'action d'Air France et sanctionnant le titre AccorHotels.Selon plusieurs sources internes, le patron d’Accor regrette l’excès de communication provoqué par cette annonce et ce qu’il considère comme une possibilité "". Selon lui, le groupe "", a-t-il évoqué en privé. Même si le savoir faire de la compagnie peut devenir un atout majeur pour le puissant groupe hôtelier, Accor ne s’engagera pas à la légère. C’est sans doute le nouveau message que veut faire passer l’entreprise.