AccorHotels renforce son contrôle d'Orbis

"Le nombre final d’actions Orbis apportées à l’offre sera confirmé le jour de l’acquisition des titres par AccorHotels, le mercredi 23 janvier 2019. La date du règlement-livraison des actions par AccorHotels aura lieu lundi 28 janvier 2019"

"AccorHotels renforce ainsi son contrôle d’Orbis et consolide son leadership dans la région. Comme annoncé le 26 novembre, le Groupe va étudier les opportunités de valorisation du portefeuille d’actifs immobiliers d’Orbis".

AccorHotels n'est pas parvenu à atteindre son objectif de racheter les 47,31% du capital d'Orbis qui lui manquaient pour posséder 100% du groupe polonais. L'entreprise française a obtenu seulement 33,1% des actions de la société d'Europe centrale lors de son offre publique d'achat.Néanmoins, cette opération de 337 millions d'euros lui permet de détenir tout de même 85,8% des parts., explique le groupe hôtelier.Le communiqué ajouteOrbis est le premier groupe hôtelier en Europe centrale, où il détient l’exclusivité sur la majorité des marques AccorHotels, au travers d’un contrat de master franchise. Son portefeuille comprend 128 hôtels (21 000 chambres) répartis dans 16 pays (Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie) et opérés sous les marques Sofitel, Pullman, Mgallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles et ibis budget.