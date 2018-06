AccorHotels se diversifie dans le secteur de la restauration

"Cette suite modulaire garantit le niveau de service et la rentabilité de l’ensemble des acteurs de la chaîne de restauration, du producteur au consommateur".

Pendant qu'AccorHotels évalue la faisabilité d'un rachat des parts d'Air France détenues par l’État, le groupe hôtelier continue de diversifier ses activités. Il vient de faire l'acquisition d’Adoria, une plate-forme SaaS qui permet aux acteurs de la restauration d’optimiser la gestion de leur approvisionnement.Créée en 2003 en France, Adoria équipe 2700 établissements (30 groupes de restauration), rassemble 300 000 utilisateurs actifs et plus de 800 fabricants et distributeurs.Adoria propose des solutions centralisées de gestion des appels d’offre, d’approvisionnement, de logistique et de production. Le communiqué ajoute