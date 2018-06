Aegean a finalisé sa commande de 42 A320neo

"offriront des services améliorés aux passagers et la possibilité de relier des destinations plus lointaines. Les moteurs de nouvelle génération contribueront considérablement à la compétitivité de la compagnie notamment grâce aux économies de carburant et à la réduction des émissions de carbone".

"fournir un soutien financier qui permettra de couvrir les coûts de formation requis pour devenir pilote".

Aegean Airlines et Airbus ont signé officiellement le contrat d’achat de 42 appareils A320neo, annoncé en mars dernier . Cette commande, évaluée à 5 milliards USD prix catalogue (soit 4,3 milliards d’euros), est à ce jour l’investissement privé le plus important en Grèce. Le transporteur explique dans son communiqué que ces nouveaux avionsEn parallèle, Aegean Airlines prévoit d'investir 30 millions d'euros au cours des 24 prochains mois pour la construction d'un centre de formation de 12 000 m2 à l'aéroport international d'Athènes. Elle prévoit aussi lancer un programme de bourses pour 100 pilotes-cadets en 2018-2019 afin de