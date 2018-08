Aérien : les retards et annulations ont augmenté cet été

"La hausse de ces chiffres s'explique d'abord par les grèves et mouvements sociaux rencontrés par certaines compagnies en pleine période estivale, entachant les départs et retours de vacances des Français sur certaines destinations. La compagnie low-cost Ryanair, en particulier, a vécu un été noir, marqué par un mouvement social sans précédent, de la part de ses pilotes mais aussi de ses personnels navigants commerciaux. Les 25 et 26 juillet ont ainsi été marqués par l'annulation de 600 vols en Europe dues aux grèves des PNC de la compagnie ; 24,12% de ces vols ont été annulés depuis et vers des aéroports français"

En France

A l'international

Air indemnité dresse le même bilan que le dernier baromètre TendanCiel : la ponctualité des compagnies aériennes a fortement chuté cet été en France. Selon le spécialiste de l'indemnisation des voyageurs, près de 814 000 passagers ont été confrontés à des perturbations pendant leur voyage, contre 654 000 sur la même période l'année dernière.Sur les mois de juillet et août 2018, les problèmes rencontrés concernent majoritairement des annulations (+31%) et des retards supérieurs à 2 heures (+21%). De plus, 1824 vols ont affiché des retards de plus de 3h (+16%). Pour Air Indemnité, ces perturbations représentent près de 153 M€ d'indemnisations financières potentielles (+26% des indemnités par rapport à l'été 2017).La journée la plus difficile pour les passagers a été le 9 août avec 9,67% de services annulés ou retardés de plus de 2 heures., précise Jérémy Rozenberg, Directeur des Opérations chez Air Indemnité.Le site a également établi le classement peu glorieux des liaisons les plus perturbées de l'été :1. Nantes Atlantique-Lyon St Exupéry : 7,20% de vols perturbés2. Toulouse-Lyon St Exupéry dans les deux sens : 6,75% de vols perturbés3. Paris Orly-Saint-Denis de la Réunion : 6,07% de vols perturbés1. Shanghai Pudong International-Paris Charles de Gaulle : 16,23% de vols perturbés2. Newark Liberty International-Paris Orly : 13,68% de vols perturbés3. Paris Charles de Gaulle-Chicago O'Hare International : 9,01% de vols perturbés