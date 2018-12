Aeroflot va mettre le cap sur Marseille cet été

L'accord signé entre les autorités et les compagnies russes et françaises en octobre dernier prend forme dans les programmes de vols. Selon les dernières mises à jour des GDS, Aeroflot compte ouvrir une ligne Moscou Cheremetievo – Marseille à partir du 1er juin 2019.Le transporteur russe assurera la liaison tous les jours sauf les mardi et jeudi. L'A320 déployé sur l'axe s'envolera de l'aéroport russe à 8h25 pour atterrir à la cité phocéenne à 11h35. Il décollera ensuite de la plate-forme marseillaise à 12h30 pour une arrivée à Moscou à 17h20.Par ailleurs, bonne nouvelle pour les propriétaires de téléphone Samsung. L'appli de la compagnie aérienne prend désormais en charge l'option de paiement Samsung Pay.