Le nombre de vols entre la Russie et la France va augmenter

L'accord obtenu après des négociations entre les autorités et les compagnies russes et françaises, prévoit une augmentation du nombre de vols quotidiens entre l'Hexagone et la Russie. Il sera de 121 au lieu de 87.



Les compagnies russes pourront proposer jusqu'à 7 vols par semaine sur les lignes Moscou – Paris, Moscou – Nice et Saint-Pétersbourg – Nice. Elles pourront aussi assurer jusqu'à 5 fréquences par semaine au départ de Moscou vers 3 nouvelles destinations : Montpellier, Marseille et Bordeaux.



Par ailleurs, la France va être reliée à de nouvelles destinations russes. Des droits supplémentaires ont été accordés pour permettre une desserte de Paris au départ d'Ekaterinbourg ou Kaliningrad. La concurrence sera également renforcée sur les routes Moscou – Nice et Saint-Pétersbourg – Nice car elles pourront être assurées par 3 compagnies aériennes au lieu de deux.



Les transporteurs présents lors de ces négociations étaient Aeroflot, Rossiya, Sibir, Ural Airlines, Nordwind et AirBridgeCargo pour les Russes puis Air France, Aigle Azur ainsi que XL Airways pour les Français.