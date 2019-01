Aigle Azur renonce à Lyon-Nantes et mise sur Marseille - Moscou

Aigle Azur continue de miser sur la Russie. La compagnie qui a renforcé son offre russe au départ d'Orly en décembre dernier, a prévu de lancer une ligne directe Marseille – Moscou-Domodedovo le 27 mars prochain. Elle proposera 2 fréquences hebdomadaires : les jeudi et dimanche. L'A320 déployé sur la route décollera de la cité phocéenne à 21h30 (arrivée : 2h25, le lendemain) et de la piste moscovite à 3h30 (arrivée à 6h30).L'avion sera configuré en biclasse. Il disposera ainsi de 12 sièges affaires et 168 places en cabine économique.Par ailleurs, Aigle Azur a mis un terme à son aventure domestique . La compagnie a stoppé ses vols entre Lyon et Nantes ce dimanche 13 janvier 2019.Le transporteur qui assurait cette liaison jusqu'à 2 fois par jour depuis le 29 octobre dernier, n'a pas communiqué pour le moment les raisons de l'arrêt de sa première ligne intérieure.