Aigle Azur commande des A330-200 et vise le long-courrier

"Depuis mon arrivée, nous avons travaillé avec toutes les équipes d’Aigle Azur, que je remercie, à l’élaboration d’un nouveau plan stratégique ambitieux. Tout le monde s’y est impliqué, et j’en suis aussi fier que très heureux. L’arrivée prévue de ces deux Airbus A330 est ainsi une étape concrète de plus dans le développement de notre jeune compagnie âgée de 71 ans, et qui doit donc voir la mise en œuvre prochaine d’opérations long-courrier, ouvrant de nouveaux horizons, tout en pérennisant notre position de leader entre la France et l’Algérie, le Portugal, le Mali, le Sénégal, le Liban, et l’Allemagne. Et donc, très bientôt, au-delà".

Aigle Azur a commandé 2 Airbus A330-200. Equipés de réacteurs Pratt & Whitney PW4000, les deux gros porteurs disposeront d'une classe éco, éco+, et affaires. La Business proposera des sièges convertibles en lits parfaitement horizontaux. Tous les passagers de l'avions auront accès à un système individuel de divertissement à bord à la demande de dernière génération.Les deux A330 doivent intégrer la flotte de la compagnie française lors du 1er semestre 2018. Elle sera alors composée de 12 Airbus (un A319, neuf A320, et deux A330).Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur depuis août dernier explique :