Aigle Azur et Corsair annoncent un Paris-Bamako quotidien pour l'été 2019

Un an, jour pour jour, après avoir signé un accord de partage de codes portant sur 5 vols hebdomadaires entre Paris et Bamako, les deux compagnies renforcent leur coopération.Fortes du succès de la ligne, Aigle Azur et Corsair augmentent leurs offres sièges, soit + 12,5% pour Aigle Azur et + 47% pour Corsair. Les deux compagnies proposeront durant l’été 2019, 7 vols hebdomadaires à destination de Bamako.Actuellement, Aigle Azur et Corsair opèrent respectivement 3 vols (le lundi, mercredi et samedi) et 2 vols (le mardi et dimanche) par semaine. A compter de juin 2019, chacune des 2 compagnies renforcera son programme avec 1 fréquence supplémentaire. La desserte de Bamako sera ainsi assurée quotidiennement.Depuis son lancement, l'an dernier, 60.000 passagers ont emprunté cette ligne.