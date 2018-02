Aigle Azur et Corsair signent un codeshare

"Ce déploiement permettra aux clients des deux compagnies de bénéficier d’un choix élargi en matière de flexibilité et de combinaisons tarifaires au départ de l’aéroport de Paris-Orly vers le Mali. Cette offre permettra également de séduire de nouveaux clients et répondre à la demande d’une clientèle affinitaire très présente entre Paris et Bamako d’une part, et offrir à la clientèle affaires une offre plus flexible avec encore plus de vols directs d’autre part"

Même si la compagnie Aigle Azur se tourne vers de nouveaux marchés comme l’Amérique du Sud ou la Chine, elle assure ses traditionnelles positions africaines avec l'aide de Corsair.Depuis le 30 janvier, les deux compagnies partagent leur code sur les 3 vols hebdomadaires opérés par Aigle Azur les lundi, mercredi et samedi et sur le vol assuré par Corsair le mardi entre Paris et Bamako. Par ailleurs, Corsair lancera une deuxième fréquence le dimanche à partir du mois de mars portant ainsi à 5 le nombre de vols opérés par les deux partenaires sur cet axe.Le communiqué souligne queLes passagers des deux transporteurs bénéficieront également du partage de codes en correspondance au départ de l’ensemble des destinations Corsair (Océan indien, Caraïbes, Afrique et Amérique du Nord) vers celles d’Aigle Azur et en particulier le Liban (Beyrouth), l’Allemagne (Berlin), la Russie (Moscou), le Portugal (Faro, Funchal, Lisbonne et Porto, et réciproquement de toutes les destinations Aigle Azur vers celles de Corsair.Aigle Azur et Corsair vont également mutualiser leur gestion des escales de Bamako et Dakar, ainsi que la commercialisation des vols au Mali et au Sénégal.L’agence d’Aigle Azur située Place de la République à Paris doit également accueillir très prochainement un corner Corsair afin d’assurer la vente des vols de la compagnie. Enfin, dans le cadre de cette coopération, les clients business d’Aigle Azur auront très prochainement accès au nouveau salon business Corsair à Orly.