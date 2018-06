Air Canada vole entre Paris et Vancouver

Air Canada relie désormais Paris à Vancouver. Le vol saisonnier inaugural annoncé en avril dernier a décollé de Colombie Britannique le 9 juin 2018. La cérémonie a eu lieu à l’arrivée de l'avion à l’aéroport de Paris-CDG, en présence de Jean-François Raudin, Directeur Général France d’Air Canada et de Marc Houalla, Directeur de l’aéroport Paris-CDG.Les vols AC807 s'envoleront du Terminal 2 de Roissy-CDG à 9h55 4 fois par semaine les lundi, mardi, jeudi et samedi pour se poser à Vancouver à 10h50, heure locale. Les vols retour AC806 Vancouver-Paris décolleront à 13h30 les lundi, mercredi, vendredi et dimanche pour atterrir à CDG à 8h15 le lendemain matin.