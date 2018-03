Air Caraïbes modernise ses A330

Comme l'indiquait mi-mars Edmond Richard, Directeur Commercial Europe d’Air Caraïbes, la compagnie antillais a d'ores et déjà modernisé 3 de ses A330. Les deux derniers appareils seront refaits à neuf avant fin juin 2018. La compagnie présente les nouveaux aménagements de ses cabines.En classes Soleil et Caraïbes, les nouveaux sièges d'Air Caraïbes seront en cuir, avec des renforcements au niveau des lombaires et sous les genoux pour un plus grand confort. Pour ses cabines, le transporteur a fait appel à la société allemande Zim. A bord de ces deux gammes, les passagers pourront utiliser plus facilement leurs propres appareils (ordinateur, tablette, smartphone) grâce aux nouvelles prises - électriques, USB et audio - dont sont équipés tous les fauteuils.La(Économique) proposera 307 places (350 à bord du F-OONE) en disposition 3-3-3. Le siège offrira une assise de 42 cm et une inclinaison de 120° tandis que l'écart entre les rangées sera de 81 cm. L'écran vidéo HD individuel tactile de 25 cm.