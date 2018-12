Air France : nouveaux services et nouvelle déco pour le salon de New York JFK

"Les plus gourmands d'entre eux ont la liberté de se restaurer à nouveau pendant le vol"

"Depuis le lancement du Night Service en 2016, près de 50 % des clients voyageant en cabine Business sur les vols de nuit dînent au salon".

Le salon d'Air France de l'aéroport de New York JFK a rouvert ses portes le 11 décembre 2018, après 6 semaines de travaux de modernisation . Il propose une atmosphère plus contemporaine et chaleureuse.Par ailleurs, le lounge, situé au terminal 1, offre une nouvelle expérience culinaire. Le nouvel espace de restauration dispose d'un mobilier et de banquettes en simili cuir, inspirées des brasseries parisiennes, réalisés sur mesure. Des tonalités de bleu et de gris ainsi que des luminaires d’ambiance ont été ajoutés pour créer une ambiance plus intimiste.Au total, cette zone de restauration est composée de 34 tables de 2 personnes, d’une table haute pour se restaurer face aux pistes avec 6 assises et d’une table ronde pouvant accueillir 6 personnes.Le salon propose désormais aussi l'offre de restauration Night Service. Elle permet aux voyageurs d'affaires, clients Business des vols New York – Paris de nuit, de déguster gratuitement au salon de l'aéroport un repas, identique à celui servi à bord, avec un service à la place. Au programme : entrées, plats chauds, fromages, desserts, carte de vins et champagnes.Cette pause gastronomique au sol donne la possibilité aux passagers de profiter de l'ensemble du vol de nuit pour dormir. Air France précise. La compagnie ajoutePar ailleurs, le transporteur dévoilera dans ce salon new-yorkais de nouvelles attentions dédiées au bien-être en février 2019.Le salon Air France est accessible aux clients La Première, Business et membres Flying Blue Platinum et Gold.Horaires des vols effectués (en heure locale) bénéficiant de l’offre Night Service :AF009 : départ de New York – JFK à 22h50, arrive à Paris-Charles de Gaulle à 12h00 le lendemain ;AF011 : de New York – JFK à 21h30, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 10h50 le lendemain.Vols effectués quotidien