Air France "déplore" les nouveaux préavis de grève des pilotes

ignorant volontairement la consultation des salariés lancée aujourd'hui, et suivant les prises de position extrêmes de certains dirigeants de ces organisations

Par cette décision de relancer des jours de grèves supplémentaires, portant leur total à 15, ils font le choix de mettre encore plus en péril la situation économique de la compagnie et augmentent encore le risque d’abimer profondément la confiance et la fidélité de nos clients

Ces nouveaux préavis, alors même que les salariés d’Air France sont appelés à exprimer leur voix, sont non seulement incompréhensibles mais indiquent clairement le mépris qui est fait de leur avis

Dans un communiqué publié ce jeudi 26 avril, la Direction d'Air France déplore le nouvel appel à la grève déposé par 3 syndicats de pilotes (les ‪3 et 4 mai, puis ‪7 et 8 mai), "".La compagnie estime que "". Pour elle, "".