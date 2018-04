3 syndicats de pilotes d'Air France annoncent une grève les 3 et 4 puis 7 et 8 mai

mettre du poids sur nos revendications salariales

de signer un accord raisonnable pour tout le monde

Dans un communiqué publié tard mercredi, le SNPL (1er syndicat des pilotes de la compagnie), le Spaf et Alter (non représentatif) annoncent leur volonté de "", assurant que l'objectif est "". Ils ont annoncé le dépôt de nouveaux préavis de grève pour les 3 et 4 Mai puis les 7 et 8 mai.Cette annonce intervient alors que la consultation sur la dernière proposition de la Direction, sur laquelle le Président Jean-Marc Janaillac a mis son poste en jeu , débute ce jeudi 26 avril pour 9 jours. Les résultats en seront connus le 4 mai.Le mouvement, organisé à l'appel de syndicats de tous métiers, pilotes, stewards et hôtesses de l'air, personnels au sol, a déjà été marqué par 11 jours de grève depuis le mois de mars.