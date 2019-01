Air France et Hop! repensent l'offre tarifaire des court-courriers

Cette nouvelle gamme tarifaire s’inscrit dans la volonté d’harmoniser les offres entre les différents courriers (court, moyen et long) du groupe Air France".

Air France et Hop! proposent désormais 4 tarifs pour les vols court-courriers aux voyageurs d'affaires. Selon leurs besoins, ils ont le choix entre :: non modifiable et non remboursable, bagage non inclus: non remboursable, modifiable avec 70€, incluant un bagage en soute: modifiable et remboursable, bagage inclus: dédié aux clients détenteurs de la carte d’abonnement, avec plus d’avantages que le tarif Flex.Chaque tarif est proposé sur l’ensemble des vols, à tout instant de l’achat et jusqu’à la dernière place disponible dans l’avion. Par ailleurs, le client a la possibilité d’acheter des services additionnels tels que le bagage supplémentaire, le siège plus ou encore les menus Et Hop! À Table. Ces derniers ont été étendus à 4 nouvelles liaisons fin 2018 Les deux compagnies ajoutent que "