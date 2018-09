Air France ferme ses agences de Pau et Biarritz

Si certaines agences d'Air France se modernisent et se relookent, à Toulouse et Bordeaux notamment, la compagnie réorganise sa vitrine et fermera dès la semaine prochaine ses agences des aéroports de Biarritz et Pau. Les agents sont reclassés au sein du groupe et les clients envoyés sur internet.