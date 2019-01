Air France fête son anniversaire avec une nouvelle trousse

"cette nouvelle trousse au design géométrique, aux couleurs acidulées et à l'esprit avant-gardiste est un clin d'œil à l'héritage culturel d'Air France"

Un des objectifs annoncés par le patron d'Air France-KLM Benjamin Smith lors de son audition devant la commission du développement durable du Sénat le 16 janvier dernier est sa volonté d' améliorer la satisfaction de la clientèle à haute contribution. Un premier geste est fait dans ce sens pour les passagers Affaires et Premium Economy. Depuis début janvier, ils reçoivent un nouveau kit d’accueil, spécialement créé à l'occasion des 85 ans d'Air France. La compagnie expliqueIl existe ainsi quatre modèles pour les Business et deux pour les Premium Economy,En plus de la traditionnelle crème désaltérante Clarins, le dentifrice, la brosse à dent, les bouchons d'oreille et le stylo, les voyageurs d'affaires installés en classe Affaires trouveront dans la housse une crème de main Clarins, un peigne brosse 2 en 1, du fil dentaire et un masque de nuit ajustable assorti à la couleur des trousses proposé en 3 coloris (orange, bleu ou bleu turquoise).