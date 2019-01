Benjamin Smith veut améliorer la satisfaction des voyageurs d'affaires

"Ma priorité est qu'Air France-KLM devienne le groupe aérien le plus fort en Europe et un des plus puissants dans le monde".

"très fort potentiel"

"mieux positionner Air France"

"Premium"

"d'ordre commercial, pour apporter davantage de cohérence, de simplicité et de lisibilité à notre offre long courrier"

“prévoit une hausse générale des salaires de 2% en 2018 et 2% en 2019"

"permis un apaisement du climat social.”

"discussions sont excellentes"

confiant"

“La première priorité est de créer un environnement social pérenne.”

"La taxe de solidarité fait peser une charge injuste sur un secteur particulièrement exposé à la concurrence internationale. Le niveau de cotisations sociales en France et l'absence de plafonnement constitue un handicap majeur”

Devant le Sénat, Benjamin Smith a assuré, le 16 janvier 2019,Maintenant que Joon, compagnie hybride et concept flou, est enterrée , il compte miser sur lede la marque Air France. Il prévoit ainsi deet d'améliorer la satisfaction de la clientèle(c'est à dire dans ce contexte, les voyageurs fréquents ainsi que les passagers Business et First).Pour y parvenir, des évolutionsseront lancées cet été. Par ailleurs, la maintenance va être optimisée.Benjamin Smith a profité de son intervention pour revenir sur la signature de l'accord salarial , obtenue en octobre dernier. L'accordet aConcernant les négociations ouvertes en novembre avec les pilotes, il a indiqué que les. Il est ainsi "de parvenir à un accord. Lors de la session des questions réponses avec les sénateurs, il a ajoutéLe nouveau patron d'Air France-KLM a aussi profité de sa présence parmi les élus pour dénoncer le poids des taxes dans l'aérien français.a-t-il assuré.