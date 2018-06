Air France, l'art de la langue de bois

dans les meilleurs délais

l'avancement des travaux sur les axes du plan stratégique à moyen terme du groupe

Il est vrai que lorsqu'un groupe est soumis à l'appréciation de la Bourse, la prudence du verbe est de mise. Alors qu'il était question pendant ces deux jours de stratégie, de gouvernance et d'avenir, des sujets qui sensibilisent les salariés mais aussi les clients au plus haut point, le groupe a publié un communiqué, ci dessous, qui pourrait faire date dans les écoles en matière de langue de bois.Le conseil d'administration de la compagnie franco-néerlandaise a fait part de son intention de boucler le dossier du recrutement "", ce qui ne fait que confirmer les propos de la Présidente par intérim Anne-Marie Couderc Plus loin, on apprend que lors de ces deux jours à Amsterdam, le conseil d'administration de la compagnie a, notamment, revu "", ce qui semble bien le minium qu'il puisse faire. Du nom du prochain patron à l'évolution du capital, en passant par la crise sociale qui touche la société, les dossiers brûlants ne manquent pas chez AF-KLM. Mais sur ces sujets, pas une information. Ce qui équivaut à laisser les esprits s'échauffer voire s'impatienter...