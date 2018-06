Air France : un patron pour l'été

Elle ne suffira pas

Pendant ce temps, les pronostics vont bon train pour ce fameux PDG du groupe. Côté femmes, selon le Canard Enchaîné qui joue à la boule de cristal dans son édition de mercredi, elles ne sont pas nombreuses. Catherine Guillouard, patronne de la RATP est citée mais ses chances sont limitées. Pas assez d'expérience dans l'univers du transport aérien. Dans les candidats plus classiques, deux tiennent la tête. Lionel Guérin (qui serait partant) et Fabrice Brégier, fraichement sorti d'Airbus. Eux connaissent bien l'aérien… Mais, seul Lionel Guérin a la confiance des pilotes et pour cause, il a exercé le métier. "", dit-on en interne où l'on souligne les inimitiés passées. Florence Parly est aujourd'hui au Gouvernement, Ministre de la Défense. Son mari, Martin Vial, dirige l'Agence des participations de l'Etat (APE) et il a l'oreille du Comité des Nominations du CA du groupe. Laissera-t-elle passer Lionel Guérin avec qui elle a été en conflit ? Pas certain, il aurait la rancune solide !En peloton derrière les échappées, on retrouve une longue liste de candidats comme Denis Olivennes, l'ancien boss de la FNAC qui a le mérite de connaître la maison. Il a été DG adjoint d'Air France de 1993 à 1997. Pour les syndicats, il serait trop entier. Autre nom, celui d'un bon copain de promo de Macron, Matthias Vicherat, aujourd'hui n°2 de SNCF. Seul handicap, depuis deux ans on le cite comme remplaçant de Pépy. Autre souci, proche du Président, il aurait l'image du "copain" placé à un bon poste.Toujours en course, Pieter Elbers l'actuel patron de KLM (déjà annoncé à l'occasion de l'AG de Iata ) qui a le défaut de ne pas être français, un handicap. Outsider, Marc Rochet qui vient de laisser son poste au sein du groupe Dubreuil. Âgé de 67 ans, il aurait trois ans (la limite d'âge du PDG est fixée à 70 ans) devant lui. Il pourrait s'attaquer à la "gréviculture" interne, relancer le groupe sans se soucier de son avenir ! Aurait-il les coudées franches ? Pas certain.Parmi les loufoques cités dans les couloirs, voilà qu'on reparle ces dernières heures de Bruno Matheu qui a été numéro deux du groupe avant de partir chez Etihad. "", dit-on à Matignon, l'homme a trop d'ennemis en interne pour prendre sereinement un tel poste. Reste la surprise, venu d'on ne sait où. Seule certitude, s'il n'est pas du sérail ou trop éloigné du transport aérien, sa mission s'annonce difficile voire impossible. Alexandre de Juniac et Jean-Marc Janaillac en savent quelque chose.Comme le dit un syndicaliste CGT, "". Prémonitoire ?