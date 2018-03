Air France, la "chemise" repasse devant la cour d'appel

Honteux

protégé ses salariés en prenant les mesures appropriées

", voilà le ressentiment des salariés de la compagnie qui n’avaient pas compris, ce 5 octobre 2015, cette attaque physique contre Xavier Broseta et Pierre Plissonnier, respectivement DRH et patron de la compagnie à Orly, qui avaient du escalader un grillage pour échapper à la vindicte des syndicalistes. Résultats : en 2016, quatre responsables de ces violences avaient été condamnés par le tribunal de Bobigny à trois et quatre mois de prison avec sursis et avaient été licenciés pour "faute grave".Pour faire oublier l’affaire, la CGT avait créé un écran de fumée en attaquant Air France qui avait fait appel à des sociétés privées pour protéger la réunion. La justice n’a pas retenu le délit d’immixtion dans un conflit social, se bornant à reconnaître le bien-fondé de la décision d’Air France qui a ainsi "".Le syndicat ne lâche pas l’affaire et pourrait bien se voir retoquer à nouveau avec ce procès en appel qui est loin d’être à inscrire à son palmarès social en faveur de ses adhérents.