Air France, le nouveau siège éco dévoilé

Annoncé en avant-première sur DéplacementsPros , le siège éco new look d'Air France est présenté à l'IFTM... et au BHV du Marais à Paris jusqu’au 2 octobre. Plus large (assise de 44 cm), avec un pitch (écart avec le siège précédent) de 31cm, un écran amélioré de presque 12 pouces (30 cm en diagonale), il s’incline à 118° avec une assise qui s'avance, permettant une meilleure position semi-allongée. Bien sûr, si le voisin de devant a incliné son siège, il faudra sérieusement se glisser pour s'échapper de la rangée mais le fauteuil participe effectivement à la montée en gamme de la compagnie.Son déploiement sur la flotte va débuter avec la mise en place de la gamme Best à bord de ses 15 A330, permettant à davantage de lignes de disposer de cette offre siège + services améliorée. L’appareil new look sera installé sur la ligne de Houston (Texas) et Ouagadougou (Burkina Faso) à la mi-janvier.