Air France va booster son offre sur Nairobi

Air France a prévu de booster son offre sur Nairobi à compter du 28 octobre 2018. Elle ajoutera une 4ème fréquence hebdomadaire sur sa nouvelle route.Selon les données intégrées dans les GDS, les voyageurs d'affaires pourront ainsi mettre le cap sur le Kenya au départ de Paris à 20h50 le mardi et à 21h00 les mercredi, vendredi et dimanche. Le Dreamliner arrivera à destination à 6h50 et 7h00 le lendemain respectivement.Le vol retour prévoit un départ du Kenya à 9h10 le lundi et 10 minutes plus tard les mercredi, jeudi et samedi pour des atterrissages à CDG à 15h40 et 15h50.