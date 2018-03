Air France rejoint la joint-venture KLM - Kenya Airways

Air France annonce avoir rejoint le 25 mars la joint-venture existante KLM – Kenya Airways. Les clients Air France, KLM et Kenya Airways pourront ainsi réserver des vols effectués en partage de codes par l'une des trois compagnies sur les liaisons aller/retour entre Paris-Nairobi et Amsterdam-Nairobi.



Les voyageurs bénéficieront de 24 fréquences quotidiennes entre les hubs de Paris-Charles de Gaulle, Amsterdam-Schiphol et Nairobi:

- 3 vols opérés par Air France entre Paris-Charles de Gaulle et Nairobi ;

- 14 vols hebdomadaires opérés par Kenya Airways dont 7 vols Paris Charles de Gaulle - Nairobi et 7 autres fréquences Amsterdam Schiphol - Nairobi ;

- 7 vols hebdomadaires opérés par KLM entre Amsterdam-Schiphol et Nairobi.



Avec ce nouvel accord, les voyageurs d'affaires profiteront d'une expérience de voyage harmonisée entre l'Europe et l'Afrique de l'Est à travers trois hubs et de connectivités améliorées vers 26 destinations au-delà de Nairobi :

Addis-Abeba (Ethiopie), Bangui (République centrafricaine), Blantyre (Malawi), Bujumbura (Burundi), Dar Es Salaam (Tanzanie), Djibouti (République de Djibouti), Dzaoudzi (France), Entebbe (Uganda), Harare (Zimbabwe), Juba (Soudan du Sud), Khartoum (Soudan), Kigali (Rwanda), Kilimanjaro (Tanzanie), Kisumu (Kenya), Lilongwe (Malawi), Livingstone (Zambie), Lubumbashi (République Démocratique du Congo), Lusaka (Zambie), Maputo (Mozambique), Mombasa (Kenya), Moroni (Comores), Nampula (Mozambique), Ndola (Zambie), Seychelles (Seychelles), Victoria Falls (Zimbabwe) Zanzibar (Tanzanie).



Air France a mis le cap sur Nairobi

Par ailleurs, le 25 mars 2018, Air France a inauguré sa nouvelle liaison reliant Paris-Charles de Gaulle à Nairobi (Kenya). Le transporteur desservira la capitale kényane avec 3 vols hebdomadaires effectués en Boeing 787, dotés des dernières cabines de voyage long-courrier.



Horaires des vols effectués (en heure locale)

AF814 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 20h50, arrivée à Nairobi à 6h00, le lendemain.

Vols effectués les mercredis, samedis et dimanches.

AF815 : départ de Nairobi à 08h20, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 15h50.

Vols effectués les lundis, jeudis et dimanches.

Cette nouvelle offre de vol est complémentaire aux fréquences quotidiennes effectuées en partage de codes entre Air France et Kenya Airways sur la liaison Paris-Nairobi.