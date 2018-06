Air Italy met le cap sur l'Inde

Air Italy assurera 5 vols par semaine entre Milan Malpensa et Delhi à compter du 28 octobre 2018, avec un A330-200 équipé de 24 Business et 228 sièges Eco. ouvrira une liaison entre . ElleL'appareil de l'ancienne Meridiana décollera de Milan à 16h00 tous les lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche pour se poser en Inde à 4h00 le lendemain.Le vol retour prévoit un départ de Delhi à 6h00 tous les jours sauf les jeudi et dimanche pour un atterrissage en Italie à 10h30.Les horaires ont été pensés pour offrir des correspondances au départ de Milan Malpensa vers les autres destinations domestiques et internationales de la compagnie italienne.