Airbus gèle ses livraisons d'A330 au chinois HNA

Airbus se retrouve avec un stock d'A330 non livrés à des compagnies aériennes comme Hainan Airlines appartenant au conglomérat chinois HNA. " Après six mois de discussions, Airbus a pris la décision de retirer les avions car la compagnie ne peut pas continuer à jouer les financiers " apprend-on de source proche des négociateurs. L'avionneur a donc préféré renoncer à livrer les avions dont la valeur serait estimée à 1,4 milliard d'euros.



Le conglomérat chinois qui détient plusieurs compagnies aériennes rencontre d'importantes difficultés financières.



Après la disparition de son co-fondateur et co-président, Wang Jian le 3 juillet dernier dans le sud de la France, " la cession d'actifs à l'étranger sera probablement accélérée, car c'est dans l'intérêt de l'entreprise ", estime un gestionnaire de fonds basé à Shanghai, cité par la South China Morning Post.