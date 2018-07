Le PDG de HNA décédé accidentellement en France

Voilà qui ne va pas arranger les affaires d'un groupe soumis à pressions et interrogations sur son développement. Les autorités chinoises s'interrogent sur l'ampleur des prêts contractés par le conglomérat pour financer ses acquisitions, en particulier à l'étranger. Le groupe commençait d'ailleurs à se défaire de certaines d'entre elles comme de ses parts dans Hilton , et sa compagnie Hainan Airlines faisait récemment les frais de cette situation financière délicate. HNA est également au capital de Hong Kong Airlines, China West Airlines, Lucky Air, Tianjin Airlines, et Hong Kong Express et, en France, possède 48% de la compagnie Aigle Azur.La mort du fondateur du groupe Wang Jian, a été annoncé dans un communiqué par le groupe, qui parle d'une "chute accidentelle en France", sans plus de précisions. Wang Jian avait 57 ans.