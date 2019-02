American et British Airways vont faire terminal commun à JFK

"les passagers arrivant à New York profiteront de correspondances plus faciles aux autres vols d'Americain Airlines et les clients partant de New York bénéficieront de la souplesse de 14 vols quotidiens pour Londres, au départ du même terminal"

British Airways quittera le Terminal 7 de l'aéroport de New York JFK pour rejoindre American Airlines au T8 en 2022. En prévision de cette arrivée, les deux compagnies vont investir 344 millions de dollars au cours des 3 prochaines années.Cinq portes d'embarquement supplémentaires et 4 parkings au large pour les gros porteurs vont être créés. Le système de gestion des bagages va être amélioré. Les deux transporteurs financeront également de nouveaux salons, des espaces d'enregistrement premium et des magasins.Selon les deux partenaires, cette réunion sous un même toit permettra d'offrir une meilleure expérience aux voyageurs d'affaires. Ils expliquentLes transformations réalisées par American et British ne seront pas les seules améliorations apportées à l'aéroport de New York ces prochaines années. Le gouvernement de l’État de New York a annoncé en octobre dernier un projet d' agrandissement de 13 milliards de dollars . Il devrait pour sa part être finalisé en 2025.