American relie Zurich à Philadelphie

American Airlines reliera quotidiennement Zurich à Philadelphie à compter du 25 mars 2018. La ligne sera exploitée par des Boeing 767-300ER. Plaque tournante aux Etats-Unis, Philadelphie permettra aux voyageurs d'affaires de redécoller vers une centaine d'autres destinations américaines avec des temps de taxi courts, des facilités de correspondance améliorées et quatre Admirals Clubs répartis sur tout l'aéroport.Le B767-300 est équipé de 28 sièges allongés à plat dans la cabine Business Class, accessibles par tous les allées, complétés par une gamme de literie exclusive conçue par les experts du sommeil, Casper. Parmi les autres produits et services haut de gamme offerts en Business Class, mentionnons un menu à la carte conçu par le chef cuisinier et restaurateur britannique Mark Sargeant, ainsi qu'un menu d'inspiration mondiale créé par Maneet Chauhan, célèbre chef cuisinier et personnalité de la télévision américaine.La cabine principale comprend 160 places assises et 21 sièges supplémentaires, qui offrent plus d'espace pour les jambes.