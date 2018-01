Philadelphie, à redécouvrir en 2018

En 2018, la skyline de Philadelphie évolue grâce à l’apparition d’un tout nouveau bâtiment : The Comcast Technology Center . Cette tour de 342 mètres et 59 étages, conçue par l’architecte de renom Norman Foster, deviendra la plus grande de Pennsylvanie et accueillera le célèbre hôtel haut de gamme, Four Seasons, à son sommet. Un restaurant panoramique ouvrira ses portes, permettant aux amateurs de sensations verticales, de profiter d’une vue inoubliable de la ville.Pour plus d’informations sur la ville de Philadelphie, le site du Philadelphia Convention and Visitors Bureau