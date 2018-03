Amex GBT va-t-elle annoncer à l’EVP un partenariat avec Air France sur les frais GDS?

Selon nos informations, qui confirment celles que nous vous donnions dès le mois de décembre dernier, , Amex GBT ainsi que deux autres TMC auraient finalisé un accord avec Air France pour éviter les frais GDS qui seraient appliqués à leurs clients dès le 1er avril prochain.La TMC pourrait l’annoncer à l’occasion de l’EVP le 7 mars prochain ou au plus tard à la mi-mars. Ni Air France, Ni Amex GBT n’ont communiqué sur cette information même si l’on sait aujourd’hui que des accords complémentaires avec les TO et les grands réseaux sont en cours de finalisation.