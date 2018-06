Après Varsovie, LOT va relier London City à Budapest

La LOT montre ses aspirations business. La compagnie va ouvrir non pas une mais deux destinations au départ de l'aéroport de London City en 2019. En plus du lancement de Varsovie en janvier prochain , elle reliera la plate-forme britannique appréciée des voyageurs d'affaires à Budapest à compter du 19 février.Le transporteur a prévu de proposer deux vols quotidiens du lundi au vendredi et une fréquence le week-end avec un Embraer E190 de 106 places.L'avion décollera de Hongrie à 7h00 tous les jours sauf le dimanche pour une arrivée dans la capitale du Royaume-Uni à 8h45. Le retour proposera un départ à 9h15 pour un atterrissage à Budapest à 12h45.Le vol de fin de journée offrira un décollage de la capitale hongroise à 17h15 tous les jours sauf le samedi pour un atterrissage à London City à 19h00. L'appareil quittera la piste britannique à 19h30 et se posera à Budapest à 23h00.