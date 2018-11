Attention, les aéroports américains vont être bondés, ce dimanche

Dernière ligne droite de la folie de Thanksgiving pour les aéroports américains, ce dimanche 25 novembre 2018. Et cela ne sera pas la plus facile. Selon l'association Airlines for America, ce dimanche qui suit la célèbre fête d'outre-Atlantique, sera la journée la plus chargée des vacances pour les plates-formes des USA.En effet, 3,06 millions de voyageurs devraient transiter par une installation aéroportuaire américaine ce dimanche.Si l'affluence sera moindre les 26 et 27 novembre, l'association prévient qu'avec les derniers retours, il y aura plus de monde qu'à l'accoutumée pendant ces deux jours.Ainsi, le nombre moyen de passagers quotidiens pendant les festivités est de 2,55 millions de personnes, soit 137 000 de plus que l'année dernière.