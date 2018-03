Au suivant… Travelport et Air France KLM confirment leur accord

La longue liste des accords de distribution avec Air France se met en place. Travelport et Air France KLM, ont confirmé ce jeudi 27 mars leur accord de distribution de contenu via la plateforme Travelport.Le contenu enrichi d’Air France, KLM et Hop ! disponible sur Travelport comprend déjà les Branded Fares et les services auxiliaires multiples et restera disponible pour toutes les agences Travelport.Cet accord permet également aux clients sélectionnés par Air France Hop! et KLM d'accéder à une tarification privée et pourront bénéficier de l’accès au contenu sans la surtaxe de distribution supplémentaire imposée par Air France KLM à partir du 1er avril 2018.