Aucun train sur la ligne Paris-Orléans les 10 et 11 novembre

Samedi 10 novembre, le dernier train direct pour Paris-Austerlitz (Intercités n°14044) au départ d'Orléans partira à 8h29, s'arrêtera aux Aubrais à 8h33 (3 minutes d'arrêt) et arrivera à destination à 9h39.De même, le dernier train pour Vierzon partira d'Orléans à 8h29 (TER n°14044), pour une arrivée à 9h50 (correspondance à 8h59 aux Aubrais ; TER n°61309).La circulation sera en effet totalement interrompue entre la gare de Paris-Austerlitz et Orléans, dans les deux sens, au cours du week-end, en raison d'un important chantier de rénovation des voies Pour les usagers qui souhaiteraient coûte que coûte rallier la capitale en train, la SNCF propose des trajets à destination de Paris-Montparnasse, via Saint-Pierre-des-Corps. Moyennant environ 1h30 à 2 heures de plus que le trajet habituel (1h10), et approximativement de 30 à 65 euros supplémentaires.Pour effectuer le trajet dans les deux sens (Paris-Orléans et Orléans-Paris), il est possible de prendre les OuiBus de la SNCF, le trajet dure deux heures et coûte 10 euros.La même interruption du trafic SNCF sur cette ligne est également prévue le week-end suivant, samedi 17 et dimanche 18 novembre.