Aux USA, les femmes pilotes se font rares !

L’explosion d’un moteur de l’avion de Southwest Airlines a braqué les projecteurs sur Tammie Jo Shults, 56 ans, qui a fait un atterrissage d'urgence tout en restant calme dans des circonstances aussi extrêmes. Pour le public, cette femme, ancienne pilote de la Marine et l'une des premières femmes à piloter un avion de chasse F18, est un héros des temps modernes.







" Les compagnies sont prêtes à embaucher des équipages féminins mais n’en trouvent pas facilement ", précise Tammie Jo Shults qui souhaite que la parité dans les cockpits puissent se faire en dix ans. Argument des transporteurs américains : le salaire moyen annuel de tous les pilotes américains était de 111 930 $ en 2017 contre 50 500 $ annuels pour les agents de bord, dont environ 75 % sont des femmes.



Mais le choses devraient changer car aujourd'hui 12,5 % des élèves pilotes sont des femmes. Insuffisant pour combler le retard ces cinq prochaines années mais une situation prometteuse selon Tammie Jo Shults. Ce qu'a retenu la presse américaine de cet accident de Southwest tient en une phrase : seulement 6,3 % des pilotes professionnels et 6 % des pilotes non professionnels aux États-Unis sont des femmes. Au total, 6 081 pilotes professionnels féminins et 10 247 pilotes non commerciaux féminins. Selon GenderGapTrader.com, ce chiffre est de 12 % en Finlande et de 7,6 % en France. L'International Society of Women Airline Pilots (IWOAW) estime qu'entre 3 % et 6 % des pilotes des plus grandes compagnies aériennes commerciales du monde sont des femmes.