B737 Max: 3 compagnies chinoises demandent des dédommagements

entraîné de lourdes pertes

ces pertes continuent de s'accroître

"Norwegian ne doit pas être pénalisée économiquement parce qu'un avion totalement neuf ne peut pas voler"

Après les deux catastrophes aériennes impliquant des B737 Max, le crash de Lion Air fin 2018 et l'accident d'Ethiopian Airlines en mars de cette année, la Chine avait ordonné à ses compagnies de suspendre tous les vols de 737 MAX pour des raisons de sécurité.La télévision publique CCTV précise que China Southern, China Eastern et Air China ont toutes demandé à être dédommagées par Boeing, mais n'a pas précisé le montant des indemnisations demandées. Une demande qui intervient en pleine escalade de la guerre commerciale Pékin-Washington.China Eastern a déclaré que l'immobilisation au sol de ses 14 avions 737 MAX 8 avait "" et que "", a précisé l'agence de presse officielle Chine nouvelle.Début Mars, quelques jours après le crash de l'avion d'Ethiopian Airlines, la compagnie Norwegian avait été la première a demander des compensations au constructeur américain après l'immobilisation de ses 18 B737 Max., avait alors déclaré un porte-parole de la troisième compagnie low-cost européenne.