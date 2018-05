Bagages sur Ryanair, trop c’est trop!

La compagnie aérienne low cost Ryanair a annoncé par la voix de son PDG qu’elle allait remettre en cause sa politique bagages dès le mois de janvier prochain. Le constat est sans appel : trop de passagers enregistrent leur valise à la porte d’embarquement. Selon la compagnie, ce sont plus d’une centaine de bagages par vol qui sont ainsi gérés à la dernière minute, ce qui entraîne des retards et des ralentissements.