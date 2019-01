Belgique : la SNCB touchée par la grève générale du 13 février

"Nous faisons partie de la FGTB nationale et donc nous prenons part à l’action décidée la semaine dernière au bureau national. Notre préavis de grève a été envoyé à la SNCB".

Les syndicats de la SNCB ainsi que ceux des transports en commun TEC, STIB et De Lijn appellent les salariés à suivre la grève générale du 13 février , organisée par les 3 organisations belges : CSC, FGTB et CGSLB.Concernant les services de la compagnie ferroviaire belge, l'action de 24 heures débutera le 12 février à partir de 22h et durera jusqu’au 13, même heure. Toutefois, un service minimum sera mis en place pendant le mouvement.Ludo Sempels de la CGSP-Cheminots a expliquéLes syndicats réclament une hausse des salaires d'au moins 1,5% alors que les employeurs ne veulent pas aller au delà de l'augmentation de 0,8%, recommandée par le Conseil central de l'Économie (CCE).