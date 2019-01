Grève générale en Belgique le 13 février

Après l'échec des discussions entre les organisations syndicales et patronales sur un nouvel accord interprofessionnel (AIP) pour 2019-2020, trois syndicats belges (CSC, FGTB et CGSLB) appellent tous les secteurs du pays à faire une grève générale le 13 février 2019.



Des manifestations et rassemblements pourraient être organisés à Bruxelles et dans les principales villes belges pendant cette journée. En revanche, l'impact du mouvement sur les transports n'est pas encore connu.



Les organisations réclament une hausse des salaires d'au moins 1,5% alors que les employeurs ne veulent pas aller au delà de l'augmentation de 0,8%, recommandée par le Conseil central de l'Économie (CCE).