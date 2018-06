Best Western lance un programme de fidélisation pour les PME d'Amérique du Nord

Hyatt n'est pas la seule chaîne hôtelière à s'intéresser aux PME . Le groupe Best Western fait de même. Il a lancé un programme de fidélisation pensé pour les petites et moyennes entreprises d'Amérique du Nord. Baptisé Best Western Business Advantage, il leur permet de bénéficier de tarifs préférentiels. Par ailleurs, le détenteur du compte obtient directement le statut Diamond tandis que les employés débutent au niveau Gold.Les voyageurs d'affaires et le responsable du compte bénéficient également d'un bonus de point de 10% pendant leur séjour. Par ailleurs les membres profitent d'une adhésion annelle gratuite à l'application Tripit Pro, d'une inscription au programme Avis Preferred ainsi que des offres et promotions spéciales.Offre de lancement, Best Western offre aux clients une carte cadeau de 20 dollars lors du premier séjour estival des membres. Le déplacement doit être réservé et effectués d'ici le 3 septembre 2018.