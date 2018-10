Biarritz : l'Hôtel du Palais rejoint The Unbound Collection by Hyatt

Les négociations entre l'Hôtel du Palais et le groupe hôtelier Hyatt ont abouti. Le palace de Biarritz va rejoindre la marque The Unbound Collection by Hyatt. C'est ainsi la 3eme adresse française à intégrer ce porte-folio luxueux après l'Hôtel du Louvre à Paris et l'Hôtel Martinez à Cannes.Par ailleurs, l'établissement de 142 chambres, construit en 1855, vient de fermer ses portes pour subir un lifting. Le projet prévoit la rénovation des chambres ainsi que de deux restaurants. De plus, un nouveau bar lounge va être créé tandis que les espaces publics vont être restaurés afin d'offrir une atmosphère locale animée aux clients.Le palace ouvrira partiellement entre juillet et octobre 2019 puis présentera son nouveau visage finalisé en juin 2020.