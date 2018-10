Bilan positif pour l'édition 2018 de l'IFTM Top Résa

Avec une augmentation de + 4.83%, comparé aux résultats 2017, et la participation de 34.048 professionnels, IFTM Top Resa réaffirme sa position de salon référent de l’industrie du tourisme et des voyages.Voici les chiffres clés à retenir de cette édition 2018 :1700 marques, 33.000 m2 d'exposition, 34.048 exposants et plus de 150 conférences.Parmi les exposants :112 aéroports et compagnies aériennes, 19 agences de voyages en ligne, 39 compagnies maritimes et croisiéristes, 15 compagnies ferroviaires, 344 chaînes hôtelières, résidences hôtelières, centrales de réservations hôtelières, hôtels, 45 groupistes, 18 loueurs de voitures, 193 destinations et bureaux de représentation, 57 régions françaises, 436 réceptifs et tours opérateurs étrangers, 4 réseaux de distribution, 44 réseaux d'agences d'affaires TMC, 91 acteurs technologiques, 57 tours opérateurs français, 32 réceptifs français et 19 parcs de loisirs.Enfin, parmi les temps forts du salon, il convient de rappeler la cérémonie de remise des prix des Lauriers du Voyage d’Affaires : un évènement organisé par DéplacementsPros et dédié au Business Travel.