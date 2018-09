Ils soutiennent les Lauriers 2018 du Voyage d'Affaires

BCD Travel, Grand Prix Thalys du voyage d'affaires 2018

Pour cette neuvième édition, les Lauriers 2018 du voyage d'affaires ont fait la part belle à l'innovation tout en récompensant la créativité de BCD Travel avec sa marketplace, qui propose un nouveau regard sur l'offre modulaire d'une TMC au bénéfice de l'entreprise.

Avec près de 8.000 votants, cette nouvelle édition des Lauriers du voyage d'affaires a confirmé l'appétence des électeurs à désigner leur compagnie aérienne préférée et l'innovation ou le service de l'année 2018, les deux catégories soumises à leur vote.

La compagnie aérienne de l'année : Emirates



Emirates a également été élue Meilleure Compagnie aérienne du Monde par TripAdvisor Travelers’Choice en 2017 et Airline of the Year aux Air Transport Awards 2018.



Pour en savoir plus, la fiche d' Présente en France depuis 1992, Emirates remporte manifestement ce Laurier de la Compagnie aérienne de l'année, pour l'ensemble de ses prestations dans l'Hexagone. Reliant Paris, Lyon et Nice a Dubaï, son hub dans le Golfe, la compagnie se fait forte de toujours être à la pointe en matière d'équipements : suites privées et espaces spa avec douches en 1ère, lits plats en Business, mise à dispositions de téléphone individuel et recharge ordinateur, USB, siège ergonomique avec appui-tête et repose-pieds ajustables en économie. Depuis cet été 2018, la compagnie propose également à bord un bar-lounge dans ses A380.Emirates a également été élue Meilleure Compagnie aérienne du Monde par TripAdvisor Travelers’Choice en 2017 et Airline of the Year aux Air Transport Awards 2018.Pour en savoir plus, la fiche d' Emirates soumise au vote des lecteurs de DéplacementsPros.

Le service et l'innovation 2018 pour les voyageurs d'affaires : Mooncard et sa solution de paiement



Pour en savoir plus, la fiche de présentation de Les solutions de paiement prennent de plus en plus de place pour faciliter les déplacements professionnels, et la carte proposée par Mooncard semble avoir séduit les lecteurs de DéplacementsPros. Ses atouts : adossée à Mastercard, tous les collaborateurs peuvent en disposer pour tous les frais de déplacement, les achats d’entreprise, les notes de frais, etc. À chaque paiement, l'utilisateur reçoit un sms dédié qui vous permet de prendre en photo le justificatif. Une vraie facilité pour éviter de perdre les justificatifs et faire un suivi des dépenses en temps réel.Pour en savoir plus, la fiche de présentation de Mooncard aux Lauriers du voyage d'affaires 2018.

Le Laurier d'avenir : Dayuse.com



DayUse permet aux voyageurs d'affaires de réserver des espaces de repos ou de travail dans les hôtels pendant leurs déplacements professionnels. Avec des prix attractifs (en moyenne 80€ en journée) et l'annulation gratuite jusqu'à la dernière minute, cette formule permet d'améliorer le confort voire la productivité des voyageurs d'affaires.



Pour en savoir plus sur Après le pitch en direct en début d'après midi de 5 jeunes entreprises, c'est finalement DayUse Business qui a remporté ce prix spécial destiné aux start-ups, remis par Georges Rudas, Président Amadeus France.DayUse permet aux voyageurs d'affaires de réserver des espaces de repos ou de travail dans les hôtels pendant leurs déplacements professionnels. Avec des prix attractifs (en moyenne 80€ en journée) et l'annulation gratuite jusqu'à la dernière minute, cette formule permet d'améliorer le confort voire la productivité des voyageurs d'affaires.Pour en savoir plus sur DayUse , la fiche de présentation de la start-up qui avait également présenté son dossier dans la catégorie Innovation et Service.

Le Grand Prix Thalys 2018 : BCD Travel pour SolutionSource, 1ère marketplace du voyage d'affaires



SolutionSource® a séduit le jury des Lauriers du voyage d'affaires pour sa simplicité pour les acheteurs de voyage. Ils disposent avec cette marketplace des solutions technologiques qui les aideront à personnaliser et à améliorer leur programme de voyage.



Pour en savoir plus, la fiche de présentation de Présenté cet année par BCD Travel, SolutionSource® est un écosystème ouvert qui permet à des fournisseurs technologiques rigoureusement sélectionnés d’intégrer les plateformes propriétaires, afin de créer une expérience de gestion de voyage complètement fluide. C’est une première mondiale.SolutionSource® a séduit le jury des Lauriers du voyage d'affaires pour sa simplicité pour les acheteurs de voyage. Ils disposent avec cettedes solutions technologiques qui les aideront à personnaliser et à améliorer leur programme de voyage.Pour en savoir plus, la fiche de présentation de SolutionSource® présentée par BCD Travel aux Lauriers du voyage d'affaires 2018.

Le Professionnel Amadeus de l'année : Arnaud de Lamezan (Lagardère) C'est pour une initiative largement plébiscitée par le jury qu'Arnaud de Lamezan a remporté le prix Amadeus du professionnel de l'année. Le directeur des achats et de l'immobilier du groupe Lagardère a mis en place "Comme sur des roulettes", un programme d'aide et assistance aux voyageurs d'affaires en situation de handicap.



Il s'agit d'identifier les obstacles et d'accompagner les voyageurs dans des déplacements qui constituent parfois des "cauchemars", selon l'expression du lauréat qui porte ce projet avec le soutien de son entreprise.