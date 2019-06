Boeing 737Max : Le syndicat des pilotes américains accuse Boeing d'avoir été "malhonnête"

"Il est clair que la version originale du MCAS (le logiciel installé pour tenir compte de la nouvelle motorisation plus puissante qui change les caractéristiques de vol du 737 MAX, ndlr) était fatalement défectueuse et n'aurait jamais dû être approuvée."C'est ce système, MCAS, qui est mis en cause dans les accidents de Lion Air et d'Ethiopian Airlines et les pilotes, dont le patron de leur puissant syndicat américain, accusent Boeing d'avoir été "malhonnête dans le passé" et de ne pas avoir informé les pilotes de l'existence de ce système.