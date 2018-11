Bosch fait équipe avec Amadeus pour ses voyages d'affaires

Selon le partenariat noué, Amadeus va mettre en place son outil de réservation en ligne cytric Travel au sein du groupe Bosch. L'outil de gestion des dépenses de Chrome River sera également intégré.Bosch implémentera aussi les fonctionnalités d'Amadeus Mobile. L'entreprise d'outre-Rhin a prévu de numériser son outil de gestion des voyages et des dépenses en Allemagne, Autriche, Suisse et en France, avec pour objectif de l’étendre à l’échelle mondiale.Avec cette solution end-to-end, les collaborateurs disposeront également d’une assistance pendant le déplacement comprenant aide aux déplacements, transferts terrestres sécurisés et réservations aux restaurants. En outre, ils pourront prendre des photos de leurs reçus qui seront enregistrés simultanément dans la solution mobile-first.